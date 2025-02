Amianto e lavoratori, Maiorano lancia la sua proposta di legge

Sabato 15 febbraio, alle 10:00, la Sala Lacaita della Provincia di Taranto ospiterà l’incontro “Amianto e tutela dei lavoratori”, promosso dall’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA). L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti nazionali e locali dell’associazione, parlamentari e istituzioni del territorio.

Al centro del dibattito, la proposta di legge presentata nell’ottobre scorso dal deputato Giovanni Maiorano (Fratelli d’Italia), che mira alla riapertura dei termini per l’accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. “Dopo anni di richieste da parte di lavoratori e associazioni, vogliamo garantire tutele a chi ha operato per oltre dieci anni in ambienti contaminati” ha spiegato Maiorano, sottolineando l’impegno del Governo sul tema.

Il presidente dell’ONA, Ezio Bonanni, ha accolto con favore l’iniziativa: “Lavoriamo senza sosta per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Speriamo in una rapida approvazione della legge”.

All’incontro interverranno, oltre a Maiorano e Bonanni, il coordinatore provinciale dell’ONA Giovanni Gentile, la senatrice Maria Nocco e l’europarlamentare Michele Picaro.

