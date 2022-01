LECCE – Lecce si candida a partecipare al ‘100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030’, la call dell’Unione europea per individuare 100 città climaticamente neutrali e smart entro il 2030. Lo annuncia il sindaco Carlo Salvemini. Il capoluogo salentino sarà l’unica città della Puglia a concorrere. Lo scopo della call è selezionare le città che intendono raggiungere, nei prossimi otto anni, la neutralità carbonica, cioè emissioni nette da gas serra pari a zero, agendo sulla decarbonizzazione, sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla mobilità e la gestione dei rifiuti. Modelli replicabili nel resto dell’Unione europea per raggiungere a livello continentale lo stesso obiettivo di neutralità climatica nel 2050. Le città selezionate saranno centri di sperimentazione e innovazione, di riferimento nel non semplice percorso verso la transizione climatica.