Ambiente: Aperte le candidature per i Comuni Plastic Free 2026

È ufficialmente partita la fase di candidatura per ottenere il riconoscimento di Comune Plastic Free 2026, l’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free Onlus con l’obiettivo di premiare le amministrazioni locali che si distinguono nella tutela dell’ambiente e nella lotta contro l’inquinamento da plastica.

Tutti i 7.896 Comuni italiani possono presentare domanda fino al 30 novembre 2025, utilizzando la piattaforma digitale dedicata. L’interfaccia, rinnovata rispetto alle edizioni precedenti, è accompagnata da una scheda di valutazione aggiornata con criteri più rigorosi, pensati per stimolare azioni ancora più incisive sul piano ambientale.

“Il riconoscimento evolve ogni anno per adattarsi alle nuove sfide ecologiche – ha spiegato Luca De Gaetano, presidente e fondatore di Plastic Free Onlus -. L’edizione 2026 punta a valorizzare l’impegno concreto e duraturo delle amministrazioni per il proprio territorio”.

La procedura di candidatura è gratuita. Al termine della compilazione, i Comuni ricevono un pre-esito immediato con il punteggio provvisorio ottenuto, così da poter eventualmente migliorare le performance prima della scadenza.

“Vogliamo accompagnare i Comuni in un percorso di miglioramento continuo. Non è solo un premio, ma un’opportunità per crescere e agire responsabilmente verso l’ambiente”, ha aggiunto De Gaetano.

Il sistema di valutazione prevede quattro livelli di riconoscimento: da una a tre tartarughe, fino alla lode “3 tartarughe gold”, riservata alle realtà più virtuose. Una volta chiusa la fase di candidatura, i dati forniti saranno verificati da un comitato tecnico e saranno effettuati controlli sul territorio per accertare la veridicità delle informazioni.

L’annuncio ufficiale dei Comuni Plastic Free 2026 è previsto per il mese di gennaio, mentre la cerimonia nazionale di premiazione si svolgerà indicativamente a febbraio 2026.

“Ottenere le nostre tartarughe significa assumersi un impegno verso i cittadini e l’ambiente – ha concluso De Gaetano –. È una scelta coraggiosa che parla di responsabilità, visione e futuro”.

Le amministrazioni interessate possono accedere alla candidatura tramite il portale ufficiale dell’iniziativa: plasticfreeonlus.it.

