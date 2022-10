POTENZA- Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto nella giornata di oggi, 7 ottobre, al Palazzo del Governo, in visita istituzionale, l’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba.

Nel corso del cordiale incontro, l’Ambasciatore, per la prima volta in visita ufficiale in Basilicata, ha ringraziato il prefetto per la calorosa accoglienza ricevuta e ha espresso grande apprezzamento per le ricchezze naturali e culturali del territorio.

Sono stati affrontati argomenti di comune interesse, all’insegna degli ottimi rapporti che hanno sempre caratterizzato i due Paesi. L’incontro è proseguito presso la sede della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza ove sono state approfondite le opportunità per le imprese lucane nel contesto dei rapporti commerciali tra Italia e Messico.

“Le relazioni tra Paesi terzi – ha detto il prefetto Campanaro – sono sempre fonte di arricchimento culturale e di conoscenza reciproca. Con il Messico, in particolare, ci sono significativi rapporti commerciali ed economici, ma anche potenzialità di cooperazione ancora da sviluppare. Mi auguro che l’amicizia tra i due Paesi possa coinvolgere sempre di più anche questa porzione di terra lucana, dove è presente una piccola comunità di cittadini messicani”. Il rappresentante del governo ha, infine, espresso un sentito ringraziamento all’Ambasciatore per la visita, auspicando nuove occasioni di incontro in Basilicata.