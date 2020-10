Condividi

La 17enne barlettana Elonora Alvisi, in coppia con la sua coetanea bergamasca Lisa Pigato, ha vinto il doppio nel Roland Garros Juniores. Le due italiane hanno sconfitto in finale le russe Maria Bondarenko e Diana Shnaider, teste di serie numero 5. Per le italiane è il primo trionfo in uno slam.