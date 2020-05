Alunno ferito durante temporale, scuola dovrà risarcire

Condividi

La Corte d'Appello Civile di Lecce ha condannato il Ministero dell'Istruzione e la Provincia di Lecce al risarcimento dei danni fisici subiti da un alunno in orario scolastico, quando, a causa di un forte temporale, una porta a vetri della scuola si infranse provocandogli varie ferite al volto. La condanna è per omessa vigilanza e per inosservanza della normativa antinfortunistica e di sicurezza negli ambienti scolastici. Il fatto risale ad alcuni anni fa. Nel corso di un forte temporale, in un istituto di istruzione secondaria di Lecce, il personale scolastico aveva disposto la evacuazione delle aule, conducendo gli studenti nell'atrio posto al piano terra, facendoli sostare nei pressi della porta di ingresso, priva dei dispositivi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, non essendo dotata delle chiusure a molla e di vetri antisfondamento. A causa di una improvvisa raffica di vento, il portone si chiuse violentemente, causando la rottura della vetrata e i frammenti colpirono al volto uno degli alunni, all'epoca sedicenne, provocandogli gravi ferite e pregiudizi di natura estetica. A fronte del rifiuto dell'istituto scolastico e della compagnia assicurativa di pagare i danni prodotti dall'evento, i genitori dell'alunno si erano rivolti al Tribunale Civile, che aveva rigettato la richiesta di risarcimento, sostenendo che la fattispecie rientrasse nell'ipotesi del caso fortuito, in quanto il carattere eccezionale e imprevedibile del forte temporale avrebbe interrotto il nesso di causalità tra il comportamento del personale scolastico e l'evento dannoso. Di tutt'altro avviso la Corte d'Appello , a cui si sono rivolti i genitori assistiti dall'avvocato Luigi Quinto, che ha accolto la domanda di risarcimento danni che complessivamente è di quasi 40mila euro.