Altre auto cannibalizzate nel foggiano. Marasco: “Più forze dell’ordine”

Altre tre auto, in parte già cannibalizzate, sono state scoperte nel pomeriggio dagli ispettori ambientali Civilis in località Fandetta, a sud di Foggia, nel torrente Cervaro, nei pressi della zona industriale. Queste auto si sommano alle venti ritrovate nel corso dell’ultima settimana.
Giuseppe Marasco, comandante degli ispettori ambientali Civilis, ha allertato le forze di polizia giunte sul posto. “Non è la prima volta che nel torrente troviamo autovetture oggetto di furto nascoste lì in attesa di essere cannibalizzate. E’ un problema serio per la provincia di Foggia quello dei furti di auto e della relativa cannibalizzazione”, sostiene Marasco che ribadisce la “necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine e di una sempre più stretta collaborazione con le autorità locali”.
