Alto impatto a Massafra: 100 persone controllate, un arresto

MASSAFRA: I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale, su disposizione del Comando Provinciale di Taranto, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”. L’operazione era finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne del posto, incensurato, ritenuto responsabile della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, sottoposto a perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi, oltre a un bilancino di precisione, ritagli di carta oleata, coltelli con tracce di stupefacente e 330 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Nel corso dello stesso servizio, cinque ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Taranto come assuntori, poiché trovati in possesso di piccole quantità di hashish e cocaina.

Complessivamente sono state identificate circa 100 persone e controllati 50 veicoli. Sono state elevate 7 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e sequestrati 4 mezzi privi di copertura assicurativa.

L’intervento rientra in un più ampio piano di controllo del territorio avviato dall’Arma per garantire sicurezza e legalità nei centri urbani e nelle aree più sensibili della provincia jonica.

