Altamura | Spaccio di droga, arrestate due persone

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al fenomeno dei reati sugli stupefacenti nel territorio dell’Alta Murgia Pugliese.

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Altamura, in collaborazione con la Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia, che da qualche tempo supporta la città nell’azione di controllo del territorio, hanno tratto in arresto due soggetti entrambi implicati in fatti di droga.

Un uomo di 44 anni è stato fermato in Via Matera, a bordo di una BMW, dopo una meticolosa perquisizione personale è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina, pronta per essere spacciata, di una somma di denaro contante di 230 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, ha consentito di rinvenire ulteriori 3,5 grammi della medesima sostanza, nonché un bilancino di precisione e materiale idoneo per il confezionamento. Il soggetto, tratto in arresto, sottoposto agli arresti domiciliari, dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I Carabinieri di Altamura hanno inoltre dato esecuzione ad un ordine di esecuzione pena, in regime di detenzione domiciliare, a carico di un albanese di 39 anni, poiché giudicato colpevole, in via definitiva, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e condannato alla pena residua di anni 1, mesi 10 e giorni 9 di detenzione.