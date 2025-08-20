20 Agosto 2025

Altamura, sondaggio per Alessio Curcio

Fabrizio Caianiello 20 Agosto 2025
L’Altamura vuole un grosso colpo in attacco. Dopo aver sondato Eric Lanini del Benevento, il club pugliese ha chiesto informazioni su Alessio Curcio della Ternana ed ex Foggia. Trattativa non semplice ma la società ci proverà con determinazione.

Bari, primo contratto da professionista per De Lucci: ora il prestito all’Heraclea

20 Agosto 2025 Flavio Insalata
Castrovilli

Serie B: Bari-Castrovilli, tutto fatto, contratto di un anno

20 Agosto 2025 Flavio Insalata

Coppa Italia Serie D, decisi gli orari delle sfide del turno preliminare

20 Agosto 2025 Roberto Chito

