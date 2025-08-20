Altamura, sondaggio per Alessio Curcio

L’Altamura vuole un grosso colpo in attacco. Dopo aver sondato Eric Lanini del Benevento, il club pugliese ha chiesto informazioni su Alessio Curcio della Ternana ed ex Foggia. Trattativa non semplice ma la società ci proverà con determinazione. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading Previous Serie A, le designazioni arbitrali per la 1a giornataNext Cerignola, dal Panathinaikos arriva l’attaccante Dabizas potrebbe interessarti anche Foggia, in arrivo Buttaro dal Palermo 20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Cerignola, dal Panathinaikos arriva l’attaccante Dabizas 20 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri Serie A, le designazioni arbitrali per la 1a giornata 20 Agosto 2025 Dante Sebastio Bari, primo contratto da professionista per De Lucci: ora il prestito all’Heraclea 20 Agosto 2025 Flavio Insalata Serie B: Bari-Castrovilli, tutto fatto, contratto di un anno 20 Agosto 2025 Flavio Insalata Coppa Italia Serie D, decisi gli orari delle sfide del turno preliminare 20 Agosto 2025 Roberto Chito
