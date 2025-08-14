14 Agosto 2025

Altamura, sfuma l’obiettivo Borello: l’attaccante firmerà con il Giugliano

Giovanni Scialpi 14 Agosto 2025
Sfuma la pista che avrebbe potuto portare Giuseppe Borello all’Altamura. L’attaccante classe 1999 ha infatti scelto il Giugliano come prossima destinazione. La firma con il club campano è attesa nella prossime ore.

