Altamura, sfuma l’obiettivo Borello: l’attaccante firmerà con il Giugliano

Sfuma la pista che avrebbe potuto portare Giuseppe Borello all’Altamura. L’attaccante classe 1999 ha infatti scelto il Giugliano come prossima destinazione. La firma con il club campano è attesa nella prossime ore. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Giovanni Scialpi See author's posts Continue Reading Previous Matera CdS, ora il mercato: si punta su due difensori esperti potrebbe interessarti anche Matera CdS, ora il mercato: si punta su due difensori esperti 14 Agosto 2025 Roberto Chito L’Hellas Laterza rinuncia al campionato di Prima Categoria 14 Agosto 2025 Massimo Todaro Ufficiale: Matera CdS, è Santoruvo il tecnico dei biancoazzurri 14 Agosto 2025 Roberto Chito Blitz del Francavilla in Sinni per Scaringella 14 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Nuovo rinforzo per l’Heraclea: ufficiale Farès Ben Rahem 13 Agosto 2025 Massimo Todaro Taranto, accelerata sul mercato: nel mirino rinforzi per puntare in alto 13 Agosto 2025 Anthony Carrano
potrebbe interessarti anche
Matera CdS, ora il mercato: si punta su due difensori esperti
L’Hellas Laterza rinuncia al campionato di Prima Categoria
Ufficiale: Matera CdS, è Santoruvo il tecnico dei biancoazzurri
Blitz del Francavilla in Sinni per Scaringella
Nuovo rinforzo per l’Heraclea: ufficiale Farès Ben Rahem
Taranto, accelerata sul mercato: nel mirino rinforzi per puntare in alto