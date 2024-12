Altamura-Rimini, le parole di Di Donato e Buscè nel postpartita

È terminata al “D’Angelo” la corsa della Team Altamura in Coppa Italia di Serie C, ai quarti di finale è il Rimini a vincere per 1-2, decisiva la rete nel finale dell’attaccante romagnolo. Queste le parole dei due tecnici, Daniele Di Donato ed Antonio Buscè, al termine della sfida.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author