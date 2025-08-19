Altamura prova il colpo Eric Lanini

L’Altamura ci prova con Eric Lanini. L’attaccante del Benevento, ex Reggiana è il sogno del club pugliese che, secondo quanto appreso da Antenna Sud, è da tempo sulle sue tracce. Ovviamente si trattta di un’operazione complicata, soprattutto in considerazione dell’ingaggio del calciatore ma l’Altamura ci sta provando nella speranza che il Benevento possa contribuire a parte dell’operazione.
potrebbe interessarti anche
Coppa Italia, Cerignola-Verona 3-5 dtr: gli highlights
Cerignola-Verona 3-5 dtr, Maiuri e Sainz-Maza nel post gara
Matera CdS, Santoruvo: “Ritardo non sia alibi. Voglio entusiasmo”
Matera CdS, Ragone: “Faremo un campionato importante”
Lecce, anche il Napoli su Krstovic: potrebbe sostituire Lukaku
Il Taranto insiste, offerta biennale per Gaetano Dammacco