Altamura prova il colpo Eric Lanini

Fabrizio Caianiello 19 Agosto 2025
centered image

L’Altamura ci prova con Eric Lanini. L’attaccante del Benevento, ex Reggiana è il sogno del club pugliese che, secondo quanto appreso da Antenna Sud, è da tempo sulle sue tracce. Ovviamente si trattta di un’operazione complicata, soprattutto in considerazione dell’ingaggio del calciatore ma l’Altamura ci sta provando nella speranza che il Benevento possa contribuire a parte dell’operazione.

