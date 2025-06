Altamura, Procuratore Rossi: “Non c’è allarme criminalità, ma guardia resta alta”

ALTAMURA – Il Procuratore Capo della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, si è recato presso la Compagnia Carabinieri di Altamura. Ad accoglierlo il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari, Generale di Brigata Gianluca Trombetti, e il Comandante della Compagnia di Altamura, Tenente Colonnello Leonardo Bochicchio.

Si tratta della prima, di una serie di tappe che il Procuratore Rossi farà nelle Compagnie dei Carabinieri della provincia di Bari. Nell’occasione, il Procuratore terrà un incontro con i Comandanti di Stazione di quel territorio per fare un punto di situazione sulle principali problematiche criminali dell’area: “Questo è un territorio che ha meno allarme rispetto agli altri”.

Dalla fotografia fatta sul territorio e’ emerso che al momento il reato più frequente è quello delle truffe ai danni degli anziani. Lo scopo dell ‘incontro e’ stato quello di verificare quali sono le migliori modalità d’intervento per contrastare il fenomeno della criminalità.

Il Procuratore Rossi, rispondendo alle domande dei giornalisti ha ribadito che è sempre più importante implementare gli strumenti investigativi, con particolare attenzione alle intercettazioni delle conversazioni “criptate”.

Altro tema: il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, la zona di Altaumura si configura abbastanza favorevole per la pratica di questo reato essendo un territorio carsico. Sono state ritrovate discariche di rifiuti a cielo aperto, in particolare di pneumatici. “Qui c’è stato un buon lavoro di contrasto alla criminalità organizzata – ha sottolineato Rossi – però non bisogna abbassare la guardia, sono state sradicate le radici, ma bisogna fare in modo che non si sviluppino nuovamente.”

INTRECCI TRA CRIMINALITÀ E POLITICA?

“Questo territorio – ha spiegato Rossi – rispetto ad altri ha meno problemi, ma un’area ricca e pertanto rischia di essere vulnerabile, ma al momento non ci sono evidenze di questo tipo. Uno dei problemi più seri è quello delle fatture false, un fenomeno che porta a due ipotesi: evasione fiscale o riciclaggio di denaro sporco”.

CAPORALATO

Il Comandante Bochicchio ha sottolineato che “non si registrano fenomeni di questo tipo, non abbiamo questo tipo di emergenza perché le colture non si prestano a questo reato”

Qual è la situazione in merito alla violenza sulle donne? “Per molti anni – ha detto Rossi – c’è stata disattenzione su questo fenomeno, ora il 30% delle denunce sfocia in custodie cautelari, però si registra un ridimensionamento delle denunce, abbiano affrontato anche questo problema, spesso accade che i nuclei familiari si ricompongono in periodo di pace che poi invece torna ad essere problematico, su questo sollecito un maggiore intervento dei servizi sociali”.

“Aumenta il numero dei reati commessi da minori che non appartengono a nuclei familiari estranei alla criminalità, con riferimento allo spaccio di stupefacenti”.

Il Comandante Bochicchio ha evidenziato l’importanza dell’incontro con il Procuratore: “Sul fenomeno delle truffe agli anziani, abbiamo svolto un’attività di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, spiegando le tecniche e le modalità di approccio, un’azione preventiva che ha dato risultati, sono aumentate le denunce e diminuito il fenomeno”.

Presente anche il Capitano Caterina Sibillo, comandante della Compagnia di Altamura e il Vice Questore del Commissariato di Gravina in Puglia Fiantanese.

