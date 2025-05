Altamura piange il carabiniere-calciatore stroncato a 29 anni da malore

Giuseppe Livrieri è morto nella sua abitazione di Biandirate (Novara), dove prestava servizio da due anni: aveva appena finito di festeggiare una promozione

Aveva appena celebrato la promozione in Prima Categoria piemontese insieme ai compagni del River Sesia, dopo il successo nei playoff di Seconda Categoria B, quando un malore improvviso ha stroncato la vita di Giuseppe Livrieri, 29 anni. La tragedia si è consumata nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio nella sua abitazione di Biandrate (Novara).

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha sconvolto l’intera comunità del Novarese, dove il giovane, originario di Altamura (Bari), si era trasferito per lavoro. Da due anni prestava servizio nell’Arma dei Carabinieri presso la caserma di Biandrate ed era conosciuto e stimato sia tra i colleghi che nel mondo del calcio dilettantistico locale.

Subito dopo il malore, i soccorsi sono giunti tempestivamente, ma i sanitari non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Il dolore si è immediatamente diffuso tra i colleghi e i compagni di squadra, che sui social hanno voluto esprimere il loro cordoglio: «Ciao Beppe, non abbiamo più lacrime. Per la prima volta un tuo scherzo non ci è piaciuto. Per sempre nei nostri cuori».

Anche il mondo calcistico locale si è stretto attorno al ricordo di Livrieri, descritto da tutti come un ragazzo disponibile, gentile e sempre appassionato. “Una perdita enorme per tutti noi. Giuseppe era un punto di riferimento, un amico e un collega”, hanno raccontato alcuni conoscenti.

I familiari sono immediatamente partiti da Altamura, subito dopo aver appreso della tragedia. La data dei funerali non è stata ancora stabilita, ma si prevede una larga partecipazione da parte dei colleghi dell’Arma, degli amici e dell’intera comunità locale, che si stringono attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.

Le cause del decesso, al momento attribuite a un malore improvviso, saranno chiarite da ulteriori accertamenti.

