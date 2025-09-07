Altamura, nuova aggressione al personale 118: quattro operatori feriti

Ad Altamura, in provincia di Bari, si è verificata una nuova aggressione ai danni del personale del 118. Secondo quanto reso noto dalla Asl Bari, durante un intervento di soccorso l’equipaggio di un’ambulanza e quello di un’automedica sono stati oggetto di minacce, insulti e spintoni, anche da parte di un individuo estraneo ai fatti.

La situazione è degenerata ulteriormente all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove il paziente trasportato avrebbe aggredito fisicamente il personale sanitario. Quattro operatori (un medico, un’infermiera e due soccorritori) hanno riportato ferite tali da dover ricorrere alle cure mediche.

In una nota ufficiale, la direzione generale della Asl Bari ha espresso “totale solidarietà e vicinanza agli equipaggi Asl e Sanitaservice coinvolti” annunciando che verranno messi a disposizione “tutti gli strumenti legali a loro tutela”.

L’azienda sanitaria ha condannato fermamente il gesto sottolineando come simili episodi rappresentino non solo un pericolo per l’incolumità degli operatori, ma anche un ostacolo al regolare svolgimento del servizio pubblico.

L’episodio segue di poche ore un’altra aggressione avvenuta a Corato, sempre nel nord Barese, ai danni di un’infermiera e di una soccorritrice del 118, segno di un fenomeno che continua a destare forte allarme tra le istituzioni e gli operatori sanitari.

