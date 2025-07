Altamura, l’ospedale “Perinei” si potenzia con nuove tecnologie

L’ospedale “Perinei” di Altamura si prepara a un nuovo potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Con la deliberazione n. 1452 dell’11 luglio 2025, la ASL Bari ha approvato un importante intervento per il rinnovamento delle dotazioni tecniche della struttura ospedaliera, finalizzato a migliorare l’efficacia e la sicurezza delle prestazioni sanitarie.

A darne notizia è Francesco Paolicelli, presidente della IV Commissione Sviluppo Economico della Regione Puglia. “Si tratta di un altro passo significativo per rafforzare la qualità dell’assistenza sanitaria sul nostro territorio”, ha dichiarato.

Il progetto rientra nel Programma Regionale Puglia 2021-2027, nell’ambito dell’Azione 8.4, dedicata al rinnovo delle strutture ospedaliere e allo sviluppo della telemedicina. Nello specifico, l’intervento prevede la realizzazione di un sistema mobile a flussi laminari, destinato alla creazione di un ambiente chirurgico sterile per l’esecuzione in sicurezza di terapie intravitreali, trattamento sempre più diffuso in ambito oftalmologico.

La nuova dotazione, denominata Arco Sterile, sarà installata nelle sale operatorie dell’ospedale e rappresenta un aggiornamento strategico che permetterà di migliorare i percorsi di cura e la capacità operativa della struttura.

“Continuiamo a investire sulla salute dei cittadini e sulla modernizzazione degli ospedali perché il diritto a una sanità pubblica di qualità deve essere garantito a tutti”, ha aggiunto Paolicelli.

