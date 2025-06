Altamura, incidente stradale: muore centauro 18enne

ALTAMURA – Incidente mortale nella notte ad Altamura, sulla Murgia barese. A perdere la vita un 18enne – Flavio Disabato – che con la sua Honda 125 si sarebbe schiantato contro un’Audi A6 con alla guida una 21enne. Il giovane sarebbe morto sul colpo. Il tragico episodio in via Lago Passarello all’incrocio con piazza Piscitelli intorno alle 3,30 della notte tra sabato e domenica.

Sul posto i carabinieri e il personale del 118 ma per il ragazzo non ci sarebbe stato nulla da fare.

In moto con il 18enne c’era una 17enne che è stata trasportata al Perinei di Altamura in Ortopedia per fratture multiple nel corpo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Anche la ragazza alla guida dell’Audi è stata portata in ospedale: ne avrà per dieci giorni. Il giovane che era con lei, invece, sarebbe rimasto illeso.

I mezzi sono stati entrambi sottoposti a sequestro penale al vaglio dell’autorità giudiziaria

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author