Altamura, il ds Grammatica sempre più lontano: si va verso la risoluzione

Si avvicina alla conclusione il rapporto tra l’Altamura e il direttore sportivo, ormai deciso a non proseguire la sua avventura in biancorosso. In queste ore sta cercando l’accordo per una risoluzione consensuale del contratto. Intanto, valuta diverse opzioni per il futuro: tra i contatti recenti ci sarebbero anche Livorno e Ternana.