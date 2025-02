Altamura, il Catania per chiudere il cerchio salvezza

Un girone fa la svolta, la sconfitta di Catania, quella che probabilmente ha cambiato in positivo la stagione dell’Altamura. 12 ottobre, nona giornata, al “Massimino” il Catania liquida senza problemi i murgiani, penultimi in classifica con soli 7 punti e reduci da un avvio di campionato più complicato del previsto. 2-0, reti di Carpani e Inglese, ed un tremendo infortunio al crociato per Sabbatani, ossia fine della stagione per colui che fino a quel momento rappresentava il faro in attacco. Un pomeriggio difficile seguito da tensioni ed incertezze: i dubbi su mister Di Donato, spaccature interne e le conseguenti dimissioni, poche ore dopo, degli storici dirigenti Squicciarini e Continisio. La settimana più difficile, quella della svolta. Una sola sconfitta nelle successive dieci gare, a partire dalla delicata vittoria di Latina, avversario dell’Altamura al “D’Angelo” dopo il Catania ed occasione ghiotta per chiudere quasi definitivamente il capitolo salvezza. 26 punti nei successivi tre mesi e mezzo, una media di quasi 1,4 a partita, e tanti cambiamenti in un mercato di gennaio che ha visto sei entrate e cinque uscite. I possibili sconvolgimenti extracampo, che riguardano in primis Turris e Messina, potrebbero ulteriormente avvicinare l’obiettivo salvezza, ad undici giornate dal traguardo l’Altamura è quattordicesima, nel limbo tra zona playoff e zona playout, equidistanti dai biancorossi cinque punti. Alle porte un momento cruciale, in cui dare la spallata decisiva, soprattutto in casa, in vista del doppio impegno, Catania (in cui Di Donato farà a meno degli squalificati Bumbu e Silletti) e Latina, e del successivo scontro diretto contro la Casertana che precede la gara cuscinetto contro la Turris, a patto che i corallini proseguano il loro campionato evitando l’esclusione anticipata, ma questa è tutta un’altra storia.

