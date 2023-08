Altamura, Giacomarro non si nasconde: “Sta nascendo una squadra molto forte”

È iniziato mercoledì il ritiro della Team Altamura in quel di Chianciano Terme, località presso la quale la formazione biancorossa sta allenandosi agli ordini di mister Domenico Giacomarro. Il tecnico ex, tra le altre, di Picerno e Potenza non ha voluto nascondersi, spiegando come a suo avviso il suo Altamura sia ad oggi fra le favorite per la vittoria del prossimo girone h di Serie D. Mister Giacomarro ha anche tracciato un bilancio sui primi giorni di ritiro. In programma per i prossimi giorni tre amichevoli: sabato 5 agosto contro la Pianese, mercoledì 9 contro la Paganese e sabato 12 contro l’Avezzano.

