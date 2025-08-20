20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Altamura, è fatta per Alessio Curcio

Fabrizio Caianiello 20 Agosto 2025
centered image

In casa Team Altamura è sempre più vicino l’acquisto di Alessio Curcio. L’attaccante, di proprietà della Ternana, è un obiettivo concreto del club pugliese, che già nella giornata di oggi mercoledì 10 luglio aveva chiesto informazioni sul giocatore. Adesso, è ormai quasi fatta: due saranno gli anni di contratto con l’Altamura.

About Author

Fabrizio Caianiello

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, Barletta e Nardó su Fabio Delvino: ora è asta per il difensore

20 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Gaetano Dammacco sarà un nuovo giocatore del Taranto: contratto biennale per il trequartista

20 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Bari, il messaggio dei tifosi a Protti: “Igor, Bari ti ama!”

20 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Picerno, è fatta per Emanuele Santaniello

20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Foggia, in arrivo Buttaro dal Palermo

20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Cerignola, dal Panathinaikos arriva l’attaccante Dabizas

20 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Taranto, Barletta e Nardó su Fabio Delvino: ora è asta per il difensore

20 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Gaetano Dammacco sarà un nuovo giocatore del Taranto: contratto biennale per il trequartista

20 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Altamura, è fatta per Alessio Curcio

20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Bari, il messaggio dei tifosi a Protti: “Igor, Bari ti ama!”

20 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri