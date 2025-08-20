Altamura, è fatta per Alessio Curcio

In casa Team Altamura è sempre più vicino l’acquisto di Alessio Curcio. L’attaccante, di proprietà della Ternana, è un obiettivo concreto del club pugliese, che già nella giornata di oggi mercoledì 10 luglio aveva chiesto informazioni sul giocatore. Adesso, è ormai quasi fatta: due saranno gli anni di contratto con l’Altamura.
