Altamura, Dipinto rinnova fino al 2028

Nicola Dipinto rinnova fino al 2028 con la Team Altamura. La decisione è presa dal club biancorosso che cerca di blindare non solo uno dei grandi protagonisti del salto dalla D alla C, ma anche un calciatore che nel torneo in corso sta facendo molto bene. Per lui 20 presenze e 1 gol in questo campionato, complessivamente con il club murgiano ha sin qui collezionato 82 presenze e 5 reti dalla stagione 2022/23.

