Altamura | ‘Darin’ scova la droga: arrestato 28enne

Nell’ambito del costante controllo del territorio volto alla repressione dei traffici illeciti – coordinato dal I Gruppo della Guardia di Finanza di Bari – i militari della Compagnia di Altamura hanno concluso un’operazione di servizio a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, arrestando un ventottenne italiano residente ad Altamura (BA) e sottoponendo a sequestro circa 105 grammi di droga che avrebbero fruttato – se immessi sul mercato – circa 10 mila euro.

Da giorni le Fiamme Gialle erano sulle sue tracce, lo pedinavano, monitoravano i suoi spostamenti, verificando i luoghi frequentati e le persone incontrate, fino a quando lo hanno fermato mentre era alla guida della sua autovettura per effettuare un controllo. Nella circostanza, il soggetto – in evidente stato di agitazione – si liberava di diverse dosi di sostanza stupefacente, del tipo “cocaina”, facendole scivolare sotto il veicolo.

Le attività di servizio, proseguite con le perquisizioni personali, dell’automezzo e dell’abitazione, hanno permesso, anche grazie al fiuto infallibile di “DARIN” – cane pastore tedesco delle Fiamme Gialle – di rinvenire e sottoporre a sequestro complessivi 80 grammi di “cocaina”, 25 grammi di “hashish”, contante per 270 euro, due bilancini di precisione, materiale utilizzato per il taglio dello stupefacente e alcuni fogli manoscritti (riportanti nominativi e importi, potenzialmente riconducibili alla cessione delle sostanze).

All’esito delle operazioni, il responsabile è stato posto agli arresti domiciliari per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, successivamente, tradotto in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Bari.

Continua senza sosta, da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, l’azione di contrasto ai traffici illeciti e, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti, a salvaguardia della vita umana.