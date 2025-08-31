Altamura, Mangia: “Sbagliato l’approccio, complimenti al Crotone”

Brutta sconfitta per l’Altamura che, davanti a propri tifosi, viene travolta dal Crotone. Differenza netta tra le due squadre in campo che si presentano ai nastri di partenza del campionato con obiettivi opposti.

Al termine della sfida, ai microfoni di Antenna Sud, il tecnico dei pugliesi Mangia ha analizzato la sfida. Queste le sue parole:

“Complimenti al Crotone che ha dimostrato di essere una grande squadra che lotterà per i primissimi posti del girone. Noi abbiamo sbagliato tanto a partire dall’approccio alla gara. Spero che l’ambiente abbia pazienza e dia fiducia ad una squadra nuova piena di giovani. Dovremo analizzare il perchè di questa prestazione con calma e lucidità”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author