Altamura: cento cinghiali assediano un agriturismo

Branco avvistato al Parco dell’Alta Murgia, Coldiretti: “Puglia invasa. Agricoltura a rischio, danni per 30 milioni”

Una situazione di emergenza quella segnalata da Coldiretti Puglia, che denuncia l’assedio di un agriturismo ad Altamura da parte di un branco composto da circa 100 cinghiali, tra esemplari adulti e piccoli. L’episodio, avvenuto nelle campagne a ridosso del Parco dell’Alta Murgia, ha richiesto l’intervento dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC).

Secondo Coldiretti, i branchi si muovono da una zona all’altra in cerca di cibo e acqua, provocando gravi danni ai raccolti e agli impianti agricoli. L’area circostante, coltivata a grano e ortaggi, è stata presa di mira, confermando l’urgenza di applicare il Piano straordinario regionale per la gestione della fauna selvatica, già approvato dalla Giunta della Regione Puglia.

Coldiretti: “È emergenza sicurezza, serve una risposta concreta”

La presenza massiccia dei cinghiali in Puglia – Coldiretti stima oltre 250.000 esemplari – non rappresenta solo una minaccia per le coltivazioni, ma anche un pericolo per la sicurezza pubblica, soprattutto in strada. Gli ungulati possono arrivare a pesare fino a 150 kg e misurare oltre un metro e mezzo, causando incidenti anche gravi. Solo nel 2023, secondo Coldiretti su dati Osservatorio Asaps, si sono verificati tre decessi e centinaia di incidenti stradali, spesso non denunciati per la difficoltà nel ricevere rimborsi.

L’allarme non riguarda solo le campagne. I branchi vengono avvistati anche nei centri urbani, fra auto in sosta, carrozzine e cittadini, mettendo a rischio la popolazione, in particolare nei comuni con meno di cinquemila abitanti, dove l’83% dei residenti percepisce il fenomeno come una reale minaccia.

Murgia, Gargano e Subappennino: territori sotto assedio

Le aree più colpite si estendono dalla Murgia barese e tarantina al Gargano, fino al Subappennino dauno. Qui, i danni causati dai cinghiali sono particolarmente gravi: raccolti devastati, piante divelte, frutta scossa dagli alberi, grano e ortaggi distrutti, viti danneggiate, senza contare gli effetti sulla biodiversità dei parchi e dei boschi. Nel mirino dei cinghiali colture come lenticchie di Altamura, cicerchie, fave, ceci, piselli, broccoli, favino, uva e frutta stagionale.

Non solo cinghiali: l’allarme fauna selvatica si estende

Il quadro delineato da Coldiretti è ampio e preoccupante. Oltre ai cinghiali, altri animali selvatici minacciano le produzioni agricole e la sicurezza: lupi e cani inselvatichiti attaccano animali da allevamento; storni compromettono la raccolta delle olive; lepri distruggono interi campi; cormorani colpiscono l’acquacoltura; pappagalli verdi si nutrono di frutta e mandorle; infine, il granchio blu, definito il “killer dei mari”, devasta gli ecosistemi marini e gli impianti molluschicoli. Secondo Coldiretti, il danno economico complessivo causato dalla fauna selvatica in Puglia supera i 30 milioni di euro.

