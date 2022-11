Condividi su...

ALTAMURA – Bicchiere mezzo pieno per il Barletta con lo 0-0 di Altamura. Biancorossi che conquistano un punto al D’Angelo pur senza Vicedomini e con Loiodice a mezzo servizio per un problema muscolare.

Soddisfazione del tecnico Francesco Farina al termine del match: «Prestazione importante della squadra, abbiamo retto bene ma abbiamo avuto anche noi delle occasioni per sbloccare la partita. Il palo di Lattanzio nel primo tempo avrebbe potuto indirizzare la partita in un certo modo, non ci è andata bene poi siamo stati in grado di sacrificarci quando abbiamo visto che non ne avevamo più. Non era facile senza Vicedomini, ho rischiato Loiodice che non era al meglio poi ho messo dentro Telera e Visani per intensificare la fase difensiva. Serviva fare di necessità virtù e ne siamo usciti bene».

Rammarico per Ciro Ginestra, che lamenta una giornata no degli attaccanti: «Primo tempo equilibrato, abbiamo avuto un buon approccio poi è venuto fuori il Barletta. Nel secondo tempo avevamo più benzina e abbiamo dominato, dispiace per non aver concretizzato il possesso palla e la supremazia territoriale. Negli ultimi metri siamo stati imprecisi e potevamo fare sicuramente meglio, merito al Barletta che non ha fatto 25 punti per caso ed è venuto ad Altamura a fare una partita attenta».