Altamura (Ba) | Tradeco S.r.l., ai domiciliari i due ex amministratori

Sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con l'accusa di bancarotta e altri reati tributari, i fratelli Saverio e Michele Columella, ex amministratori della Tradeco, azienda che gestiva la raccolta e il trasporto di rifiuti in provincia di bari dichiarata fallita nel 2018. L’inchiesta è stata condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari. Oltre all'applicazione della misura cautelare i finanzeri hanno eseguito un sequestro di beni del valore complessivo di oltre 13 milioni di euro. Dagli accertamenti è emerso che “nonostante la TRA.DE.CO, si trovasse in grave crisi di liquidità e in un cronico stato di insolvenza i suoi amministratori avrebbero sottratto risorse finanziarie simulando il pagamento di spese fittizie e procedendo alla restituzione ai soci-amministratori delle somme che questi erogavano per finanziare l’attività della società. Nello stesso periodo sarebbero stati omessi i pagamenti delle tasse e delle ritenute per un ammontare complessivo di 13,165,066 euro e utilizzate fatture per operazioni inesistenti con una conseguente evasione di Iva e Ires per 259.032 euro. Il fallimento della Tradeco era stato richiesto dalla procura di Bari, a seguito di una verifica compiuta dalla guardia di Finanza nel 2016.