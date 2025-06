Altamura, aria di rivoluzione: Grammatica verso l’addio, potrebbe arrivare Lauriola

L’Altamura prova a ripartire dopo settimane di silenzio. Gli scossoni riorganizzativi interni alla proprietà potrebbero portare inevitabili novità anche sul piano dirigenziale. A questo punto non è più così certa la permanenza del direttore sportivo Andrea Grammatica, reduce da un ottimo lavoro nella scorsa stagione ma che potrebbe comunque partire dal momento che alcuni soci starebbero premendo per portare in biancorosso l’esperto dirigente Matteo Lauriola, ex ds Carpi di Foggia e Virtus Francavilla. Grammatica nelle scorse settimane, forte degli altri due anni di contratto con l’Altamura aveva rifiutato le proposte di diversi club di Serie C. Appare inevitabile, inoltre, anche un cambio in panchina con Di Donato che, in assenza di notizie, ha iniziato da tempo a guardarsi attorno. In ogni caso la proprietà non ha intenzione di fare un campionato anonimo e sta pensando a stanziare un budget importante per la prossima stagione.

