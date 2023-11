Altamura: all’ospedale Perinei la prima donazione di organi

E’ terminato nella mattinata di sabato 11 novembre, all’ospedale Perinei di Altamura (Bari), il primo intervento di prelievo di organo da donatore. L’operazione, durata quasi 5 ore, ha permesso di prelevare il fegato di una persona deceduta per poi procedere al trasferimento dell’organo al centro regionale trapianti dell’ospedale Policlinico di Bari per essere donato e impiantato in un altro paziente.

Si tratta della prima procedura di prelievo di organi eseguita nel presidio della Murgia: a curare l’intervento una equipe chirurgica del centro trapianti regionale, affiancata dagli anestesisti dalla Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione e terapia antalgica del Perinei, guidata dal dottor Sante Popolizio.

“L’incremento delle attività di trapianto d’organi e tessuti rappresenta uno dei principali obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale per raggiungerlo è necessario sostenere e promuovere la donazione che attualmente rappresenta la principale fonte utilizzabile per soddisfare, almeno in parte, le necessità dei pazienti in lista d’attesa. Il comitato aziendale, coordinato dal dottor Giuseppe Tarantino, è molto attivo anche in una costante azione sensibilizzazione e formazione dei clinici coinvolti in questo processo”, dichiara il direttore sanitario della Asl, Luigi Rossi

