Altamura, oltre 610 chili di botti illegali sequestrati dai Cc: due arresti

ALTAMURA – I carabinieri di Altamura hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di ordigni micidiali e materiale pirotecnico di svariato tipo due giovani, un 39enne e un 19enne, originari diAltamura, trovati in possesso di 69 ordigni esplosivi improvvisati per complessivi kg 9 circa, nonché ulteriori 604 kg circa di fuochi pirotecnici di svariata natura, illegalmente detenuti, pronti per essere venduti in prossimità della notte di San Silvestro.

I militari della Compagnia di Altamura, unitamente agli Artificieri del Comando Provinciale di Bari, nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno della vendita di fuochi d’artificio illegali, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di due giovani che gestivano un box nei pressi dell’area artigianale di via Gravina ad Altamura. I militari, dopo aver accertato che il fenomeno era connesso alla vendita di artifizi pirotecnici senza alcuna autorizzazione, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione ed hanno sequestrato circa 613 kg di fuochi d’artificio.

Le responsabilità dei 2 indagati, che sono stati associati al carcere di Bari, a disposizione della Procura della Repubblica dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio.

