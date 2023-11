Alluvione in Toscana: interviene la Protezione Civile pugliese

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha accolto l’invito del Governo a intervenire per far fronte all’emergenza alluvionale in Toscana e, su indicazione del Dipartimento della Protezione Civile, ha disposto l’immediata attivazione e invio della colonna mobile regionale pugliese. Il presidente Emiliano aveva già sentito, nella giornata di sabato 4 novembre, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, per esprimere solidarietà e vicinanza e offrire tutto il supporto necessario.

L’attivazione della Colonna mobile della Regione Puglia avverrà secondo il seguente dispositivo: 50 volontari; 1 idrovora Varsico portatile con portata di 150 mc/h; 1 idrovora Lanmar su carrello veloce con portata di 240 mc/h; 1 idrovora Varsico su rimorchio veloce con portata di 360 mc/h; 1 rimorchio con pompa idrovora da 6000 lt/min; gruppo elettrogeno 3 le monofase; 19 fuoristrada pick-up con modulo AIB; 1 idrovora carrellata da 3500 lt; 1 bobcat; 2 escavatori (da 16 q.li ,da 25 q.li); 5 idrovore 2000 l/minuto; 1 motopompa da fango min da 210 l/min completa di accessori; 2 elettropompa sommergibile min da 300 l/min completa di accessori; 4 torre faro da 2400 W su carrello (dimensioni compreso carrello).

“La Puglia è pronta a supportare la popolazione Toscana colpita dall’alluvione – dichiara il presidente Emiliano -. Questo intervento rappresenta anche uno straordinario riconoscimento all’eccellenza della protezione civile pugliese, che è un patrimonio non solo della nostra regione ma del Paese intero”.

Volontari e mezzi della protezione civile saranno accompagnati dall’ing. Barbara Valenzano, responsabile Operazioni e Gestione Emergenza, insieme al dott. Pirone per il Supporto Soup, dott. Ciliberti per la Colonna mobile e Ing. Verdiani per il Supporto Rischi e Strutture.

