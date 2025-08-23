23 Agosto 2025

“All’ombra delle Sirene”: presentata la nuova serie di Antenna Sud

Gloria Roselli 23 Agosto 2025
Non c’è finzione né romanzo, solo l’autentica realtà del lavoro quotidiano dell’Arma dei Carabinieri. Una realtà in cui convivono scelte, rischi, sacrifici e impegno. È questo il cuore del format documentaristico “All’ombra delle Sirene”, una produzione Antenna Sud ideata e scritta da Maria Teresa Carrozzo, caporedattrice della redazione di Lecce.

La serie, realizzata in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri è stata presentata ufficialmente nelle scorse all’interno dell’Open Space di Palazzo Carafa, alla presenza delle massime autorità politiche, civili e militari della provincia, dell’editore Domenico Distante e del direttore del Tg di Antenna Sud Gianni Sebastio.

Il programma, composto da sei puntate, racconta – attraverso immagini reali, interviste e una narrazione immersiva – gli interventi, i controlli e le operazioni che i militari dell’Arma svolgono giorno dopo giorno.

Con un occhio di riguardo al rapporto con i cittadini, fatto di umanità, aiuto, consigli e vicinanza.

Nel corso della serata è stato proiettato in anteprima un episodio del format. La prima puntata andrà in onda questa sera alle 23.15 in esclusiva sui canali di Antenna Sud.

