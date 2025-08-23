“All’ombra delle Sirene”: presentata la nuova serie di Antenna Sud

Non c’è finzione né romanzo, solo l’autentica realtà del lavoro quotidiano dell’Arma dei Carabinieri. Una realtà in cui convivono scelte, rischi, sacrifici e impegno. È questo il cuore del format documentaristico “All’ombra delle Sirene”, una produzione Antenna Sud ideata e scritta da Maria Teresa Carrozzo, caporedattrice della redazione di Lecce.

La serie, realizzata in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri è stata presentata ufficialmente nelle scorse all’interno dell’Open Space di Palazzo Carafa, alla presenza delle massime autorità politiche, civili e militari della provincia, dell’editore Domenico Distante e del direttore del Tg di Antenna Sud Gianni Sebastio.

Il programma, composto da sei puntate, racconta – attraverso immagini reali, interviste e una narrazione immersiva – gli interventi, i controlli e le operazioni che i militari dell’Arma svolgono giorno dopo giorno.

Con un occhio di riguardo al rapporto con i cittadini, fatto di umanità, aiuto, consigli e vicinanza.

Nel corso della serata è stato proiettato in anteprima un episodio del format. La prima puntata andrà in onda questa sera alle 23.15 in esclusiva sui canali di Antenna Sud.

