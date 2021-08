Alliste | Scontro all’alba, grave 18enne alla guida di uno scooter

Potrebbe esserci una mancata precedenza all’origine dell’incidente avvenuto all’alba di oggi, intorno alle 5, lungo via Primo Maggio, all’altezza di un incrocio, tra un furgone e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 18 anni di Ugento, sbalzato di sella. È stato lo stesso conducente del camion a chiedere l’intervento del 118. Le condizioni del ragazzo sono parse sin da subito gravi ed è stato condotto all’ospedale Vito Fazzi di lecce. Per i rilievi del caso sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Casarano e i colleghi della Stazione di Racale. Per la pulizia della strada la “LC Sicurezza Stradale e Ambiente”.