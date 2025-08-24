Alliste, 22enne arrestato con un “market della droga” tra md, cocaina, funghetti ed ecstasy

Una normale attività di controllo si è trasformata in un arresto per droga nella serata di ieri, 23 agosto, a Capilungo, marina di Alliste. Gli agenti del Commissariato di Gallipoli hanno infatti fermato un ragazzo di 22 anni, residente a Melissano, che fin da subito ha mostrato un evidente stato di agitazione e riluttanza al controllo, tentando più volte di celare qualcosa nelle tasche dei pantaloncini.
Il comportamento sospetto, unito ai precedenti specifici già noti alle forze dell’ordine, ha spinto i poliziotti ad approfondire la verifica. L’ispezione personale ha permesso di rinvenire dosi di cocaina e marijuana. Da qui la decisione di estendere la perquisizione al veicolo e all’abitazione del giovane.
Il risultato è stato quello di scoprire un vero e proprio piccolo market della droga: 20 dosi di MD per un totale di 16,20 grammi, due involucri contenenti “funghi allucinogeni”, diverse dosi di cocaina (10,67 grammi), una pasticca rosa di ecstasy (0,29 grammi), un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.
Informato il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
