Alliste, lotta allo spaccio: arrestato 22enne incensurato

Un giovane incensurato di 22 anni è stato arrestato nelle scorse ore ad Alliste dai carabinieri del Norm della Compagnia di Casarano con l’accusa di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, residente in un comune del basso Salento, è stato colto in flagranza di reato durante un controllo mirato nella periferia del paese. Ad attirare l’attenzione della “gazzella” il comportamento circospetto del giovane, a bordo della propria utilitaria.

Insospettiti, i militari hanno approfondito i controlli, procedendo ad una perquisizione personale e del veicolo del 22enne. Il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 5 grammi e mezzo di cocaina e 6 grammi di marijuana. Quest’ultima era già suddivisa in dosi e con tutta probabilità pronta per essere destinata all’attività di spaccio.

Il presunto pusher, inoltre, aveva con sé 1.500 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta il provento di una presunta attività illecita. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle operazioni il giovane è stato arrestato, su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nello stesso ambito, un 32enne di Racale è stato segnalato all’autorità giudiziaria a Marina di Capilungo, località marittima tra Torre Suda e Posto Rosso. Anche in questo caso l’uomo è ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 32enne era da tempo sotto la lente dei militari a causa di continui, sospetti andirivieni di giovani dalla propria abitazione. Un’approfondita attività di indagine è culminata in una perquisizione personale e domiciliare che ha permesso ai militari di trovare oltre 5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, e mezzo grammo di marijuana.

Entrambe le operazioni rientrano in un’ampia strategia messa in atto dai Carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

