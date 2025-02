Allievi Reg. U17: Virtus Palese e Molfetta Calcio nel ricordo di Davide, la sfida termina 3-1

Una partita ricca di significato e col risultato soltanto appendice di una mattinata domenicale emotivamente intensa. Virtus Palese – Molfetta Calcio, quinta giornata della seconda fase regionale Allievi Under 17, coincide con il ritorno in campo dei biancorossi dopo la scomparsa del loro capitano Davide Farinola, giovane sedicenne calciatore molfettese vittima di un tragico incidente stradale lo scorso 31 gennaio a Molfetta, omaggiato prima del fischio d’inizio con la consegna alla madre, da parte della squadra barese, di fiori commemorativi e l’applauso dei cento presenti al campo sportivo “Lovero” di Palese. 3-1 il punteggio con cui la Virtus si aggiudica la posta in palio.

Le emozioni aleggiano su tutta la gara, l’emotività pesa sui giovani calciatori molfettesi, tanto che il vantaggio dei padroni di casa giunge su una sfortunata autorete di Bucci al 3’. Forse un segno del destino, sarà proprio il difensore a siglare il gol del momentaneo 2-1 nel finale della prima frazione, dedica al suo compagno Davide prima di esplodere in lacrime ai piedi dello striscione in sua memoria. In precedenza, al 34’, la Virtus Palese aveva raddoppiato con la torsione vincente di Zonno a beffare il portiere ospite Balducci. Da segnalare l’intervento prodigioso del suo collega barese Armenti, al 42’, sulla parabola potente di Capurso.

Il gol di Bucci ridà speranza al Molfetta, volenteroso di omaggiare con un successo il suo capitano. Al 55’ ci riprova Capurso, Armenti abbassa ancora la saracinesca. Il tris del Palese, firmato da Lorusso all’85’ spezza, però, i sogni dei giovani biancorossi, gravati dal peso emotivo della situazione. La Virtus Palese vince sul campo ma vince soprattutto in umanità, i calciatori rossoblù consolano e asciugano le lacrime dei loro avversari, il modo più virtuoso per mostrare affetto e vicinanza alla comunità molfettese profondamente colpita dalla scomparsa del giovane Davide.

