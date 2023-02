LECCE – Puntare sul turismo ferroviario per allungare la stagionalità in Puglia cosa che permetterebbe anche di creare un indotto significativo per tutta l’economia della regione, se n’è parlato nell’incontro che si è svolto all’ex convitto Palmieri promosso dall’Associazione Ionico Salentina Amici Ferrovie in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, alla presenza di diversi esponenti regionali e delle Ferrovie del Sud Est. Obiettivo è creare una convenzione con la Regione per ripristinare i treni storici, che permetterebbero ai turisti di ammirare le meraviglie del territorio da una particolare prospettiva, come avviene già in altre regioni.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email