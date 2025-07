All’età di 82 anni consegue la seconda laurea

BARI – Domenico Bucci pensionato tarantino di 82 anni, questa mattina ha conseguito la sua seconda laurea, in Archeologia, presso l’Universita’ degli studi di Bari Aldo Moro”. La sua storia è un inno alla passione, quella per lo studio e la conoscenza, ad accompagnarlo in questa avventura i suoi familiari, emozionati e felici.

