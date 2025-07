Allerta gialla per temporali su Puglia e Basilicata

Allerta maltempo per domani (martedì 8 luglio) su gran parte del territorio italiano. La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino che segnala condizioni meteorologiche avverse in 14 regioni, con particolare attenzione alla Lombardia e al Veneto, per le quali è stata disposta l’allerta arancione. Il resto delle due regioni sarà invece in allerta gialla.

La fase di instabilità atmosferica interesserà anche il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, alcune aree della Toscana, dell’Umbria e del Lazio, oltre a coinvolgere diverse regioni del Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, tutte in allerta gialla.

Il rischio maggiore riguarda forti temporali, accompagnati da possibili raffiche di vento, grandinate locali e precipitazioni intense. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.

Il peggioramento delle condizioni meteo, causato dall’ingresso di un fronte instabile sul Mediterraneo centrale, potrebbe provocare disagi anche alla circolazione stradale e ferroviaria, con possibili allagamenti nelle aree urbane più vulnerabili.

La Protezione Civile invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a evitare comportamenti a rischio, in particolare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e zone soggette a frane.

