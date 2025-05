Allenamento congiunto tra Gravina e Audace Cerignola: pokerissimo degli ofantini

Nella giornata di oggi, Fbc Gravina e Audace Cerignola si sono affrontate in un allenamento congiunto disputato presso lo stadio ‘Vicino’, impianto locale della compagine murgiana. La sfida si è conclusa con la vittoria degli ofantini per 5-1: per la squadra di Raffaele, a segno Salvemini (doppietta nel primo tempo), Coccia e D’Andrea (due reti nella ripresa). Per i padroni di casa, invece, la rete porta la firma di Santoro su calcio di punizione. Un test che consente all’Audace Cerignola di non perdere il ritmo partita in vista dei playoff di Serie C, mentre il Gravina attende il rompete le righe dopo la salvezza ottenuta nel Girone H di Serie D.

