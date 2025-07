Altamura – Cerignola si sfidano in allenamento congiunto: finisce 4-2

Allenamento congiunto tra Altamura e Cerignola. La ‘partitella’, che si è disputata a San Giovanni Rotondo, sede del ritiro del Cerignola, è terminata quattro a due per la squadra di Devis Mangia. Per l’Altamura sono andati a segno Simone, D’Amico, Franco su calcio di rigore e Ortisi. Per il Cerignola, invece, sono andati a segno Coccia ed Emmausso. Un buon test per entrambe le formazioni in vista dell’inizio della prossima stagione.