Allenamento congiunto: Monopoli e Sambiase non vanno oltre lo 0-0

Nella terza uscita precampionato il Monopoli non va oltre lo 0-0 contro il Sambiase: la squadra di Colombo, impegnata a Moccone, non riesce a segnare contro i calabresi che nella scorsa stagione si sono piazzati quarti nel girone I della Serie D. L’amichevole si è rivelata un’ulteriore opportunità per accumulare minuti nelle gambe in vista dell’esordio ufficiale, fissato per domenica 17 agosto al “Veneziani” contro il Cosenza in Coppa Italia.

MONOPOLI – SAMBIASE 0-0

Monopoli I tempo: Piana; Viteritti, Bizzotto, Ronco; Imputato, Falzerano, Bordo, Greco, Di Santo; Longo, Tirelli.

Monopoli II tempo: Albertazzi; Valenti, Bizzotto, Ronco; Viteritti (70’ Imputato), Virgilio, Battocchio, Bordo (70’ Lattanzi), Rossi; Sylla (75’ Spanò), Bruschi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author