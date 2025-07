Alle Tremiti torna il Posidonia Festival: 5 giorni tra scienza e mare

Dal 20 al 25 luglio 2025 le Isole Tremiti ospitano la quarta edizione del Posidonia Festival, evento dedicato alla natura e al turismo sostenibile. Organizzato nell’ambito dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti, il Festival si conferma come punto di riferimento per la sensibilizzazione ambientale nel Mediterraneo, con un programma ricco di iniziative culturali, scientifiche e divulgative.

Il Posidonia Festival è promosso da Laboratorio del Mare e Marlin Tremiti, in collaborazione con Riserva Marina Isole Tremiti e CDP Service. L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dei Comuni di Isole Tremiti e Rodi Garganico, Puglia Promozione, Provincia di Foggia, CNR IRBIM, CoNISMa, e numerosi partner ambientalisti e scientifici tra cui Marevivo, Lega Navale Italiana, WWF Sub, Innovation Sea, Misurlab e Hotel Eden.

Il Festival offre un’occasione di confronto tra ricercatori, attivisti, studenti, operatori del turismo, residenti e visitatori, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della Posidonia oceanica, pianta marina fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi costieri. Tra le attività previste figurano snorkeling guidato, escursioni in barca, laboratori scientifici, proiezioni serali, citizen science, incontri con esperti e momenti didattici nel Laboratorio del Ma.Re.

Tra gli ospiti figurano nomi noti del mondo scientifico e mediatico, tra cui Donatella Bianchi, Roberto Rinaldi, Adelmo Sorci, Rosalba Giugni, Luca Mercalli, Nicola Ungaro, Claudia Sacchetti, Enrico Miccadei, Mario Berrettoni, Mario Di Cola, Antonio Matrella, Francesca Ceci, Leonardo Tumesi, Domenico Guidotti, Donato Marzano, e i conduttori Luca e Daniela Sardella.

Le serate saranno condotte da Vivien Williams e Gaetano Simone, e non mancheranno spazi artistici e degustazioni di prodotti tipici del Gargano e della Puglia grazie alla partecipazione di aziende locali come Masseria Casacapanna, Patentilla, Di Nunzio e OP Peranzana Alta Daunia.

“Il Festival è un’occasione unica per riflettere sulla tutela degli habitat costieri e per coinvolgere la comunità” ha dichiarato Adelmo Sorci, direttore del Laboratorio del Ma.Re., sottolineando come le praterie di Posidonia siano oggi minacciate da fenomeni come l’ancoraggio incontrollato e la pressione del turismo diportistico. Secondo le analisi condotte sul versante sud di San Domino, la Posidonia rischia di scomparire nei prossimi anni se non si interviene con misure urgenti e coordinate.

I dati dell’edizione 2024 testimoniano il crescente interesse per il Festival: 1.180 presenze totali, di cui 958 nelle serate divulgative, 140 per le attività ambientali, 30 bambini coinvolti in laboratori, 15 partecipanti al convegno e 22 ospiti tra esperti e testimonial.

Anche quest’anno il Posidonia Festival si propone come spazio di dialogo tra scienza e comunità per ribadire un messaggio chiaro: la tutela del mare è una responsabilità condivisa.

