Alle 15 su Antenna Sud ‘Speciale Calciomercato’ in diretta dai ritiri di Lecce, Bari, Casarano e Barletta

Alle 15 su Antenna Sud torna ‘Speciale Calciomercato’. In questa puntata collegamenti in diretta con Alessandro Zanzico da Bressanone (BN), sede del ritiro del Lecce, Flavio Insalata da Roccaraso (AQ), sede del ritiro del Bari, Domenico Brandonisio da Cascia (PG), sede del ritiro del Casarano e con il ‘Puttilli’ di Bartella per il raduno della squadra biancorossa. Come sempre la trasmissione è visibile anche in streaming su www.antennasud.com.

