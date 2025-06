Allarme trielina, il sindaco di Tito vieta utilizzo delle acque del torrente Tora

TITO – “Nelle scorse ore, in seguito all’informativa ricevuta dai NOE con la quale è stato comunicato il superamento dei valori consentiti dalla norma di trielina in un piezometro a valle dei pozzi di monitoraggio della barriera idraulica della ex Liquichimica e la presenza di tricloroetilene nelle acque del torrente Tora in concentrazioni superiori agli standard qualitativi fissati dal Legislatore sempre al di fuori del perimetro del SIN e in prossimità del piezometro in questione, ho emesso tre ordinanze con le quali si fa divieto assoluto di utilizzo delle acque del Torrente Tora, delle acque di falda e dei pozzi con divieto di pascolo e coltivazione nel terreno prossimo al Sin dove sono stati rilevati valori di trielina superiori al limite consentito dalla legge e, in via precauzionale e fino a un monitoraggio puntuale, su tutti i terreni prospicenti il torrente Tora nel Comune di Tito”. E’ quanto evidenzia il sindaco di Tito, Fabio Laurino che prosegue: “Si tratta di provvedimenti a tutela dalla salute pubblica. E’ questo il nostro principale interesse in questo momento. Ora più che mai serve una collaborazione istituzionale a più livelli per comprendere le azioni da mettere in campo, al fine di scongiurare una propagazione estesa dell’inquinamento anche oltre il perimetro dell’area SIN. Proprio per questo ho chiesto subito la convocazione del tavolo tecnico permanente sulla bonifica. Nel frattempo, nei prossimi giorni, incontrerò l’assessore regionale all’ambiente Laura Mongiello con la quale, unitamente al Direttore di A.R.P.A.B. Donato Ramunno, abbiamo avuto contatti costanti in questi giorni. Rilanciare il progetto Green Digital Hub e scongiurare una sua delocalizzazione o, peggio ancora, perdere il finanziamento. Avviare immediatamente una sorveglianza sanitaria sulla popolazione locale, più volte annunciata e mai entrata nella sua fase operativa. Sono queste le cose che porteremo al tavolo per tutelare la nostra terra. Per l’individuazione delle responsabilità politiche (dal definanziamento della bonifica dell’area fosfogessi ad altre scelte per cui abbiamo cercato sempre di accendere i riflettori su questa vicenda, sebbene venisse letta come strumentalizzazione) ci sarà tempo. Per quelle di altra natura confidiamo nel lavoro degli organi competenti”.

