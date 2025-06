Allarme siccità, Coldiretti: “Riserve idriche dimezzate, servono interventi urgenti”

Temperature record, riserve idriche ai minimi storici e coltivazioni in sofferenza. La Puglia è di nuovo in emergenza. Coldiretti lancia l’allarme: il caldo anticipato di inizio giugno, con punte che sfiorano i 38 gradi, e le scarse precipitazioni degli ultimi mesi stanno mettendo in ginocchio l’agricoltura regionale.

Le dighe che alimentano i canali irrigui sono mezze vuote. Secondo i dati diffusi dall’organizzazione agricola, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno i volumi disponibili sono inferiori del 50%. A farne le spese sono in particolare gli uliveti e i vigneti, ma anche le coltivazioni orticole e cerealicole iniziano a mostrare segni di stress idrico.

«Siamo davanti a un fenomeno strutturale, non più eccezionale», ha dichiarato il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. «Servono misure straordinarie: il riutilizzo degli impianti dismessi, l’efficientamento delle reti irrigue, nuovi invasi e soprattutto una pianificazione idrica regionale seria e lungimirante.»

L’emergenza non riguarda solo i campi. A rischio anche la zootecnia, con le aziende agricole che si trovano a fronteggiare l’aumento dei costi per l’approvvigionamento idrico e per il mantenimento degli animali in condizioni adeguate.

Il presidente della Regione Puglia ha convocato per la prossima settimana un tavolo tecnico straordinario, coinvolgendo Protezione Civile, Consorzi di bonifica e associazioni di categoria, con l’obiettivo di coordinare un piano di emergenza idrica per l’estate 2025.

Nel frattempo, la terra si spacca, gli alberi si seccano, e il sole brucia ogni residuo di speranza. L’acqua, in Puglia, non è più soltanto una risorsa: è diventata una priorità assoluta.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.