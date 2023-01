Allarme rosso: il Taranto non segna e non vince più

Allarme rosso in casa Taranto. La squadra di Capuano non segna più (nemmeno un gol nel 2023) e non vince più. Terzo 0-0 di fila per i rossoblu (terzo consecutivo anche tra le mura dello Iacovone), a digiuno di reti da 507 minuti. La Gelbison, attenta e mai in affanno, torna a casa con il risultato che voleva.

Gara brutta, priva di particolari sussulti, come del resto quasi tutte quelle giocate dal Taranto da Messina in poi. Le uniche azioni degne di nota si registrano nel secondo tempo, una per parte. Al 67’ è la Gelbison ad andare vicina al vantaggio: cross dalla sinistra di Fornito a tagliare l’area, Savini colpisce di prima intenzione, ma non inquadra la porta. Il Taranto risponde al minuto 84: su sponda di Antonini, sforbiciata in area di Semprini, Anatrella allontana con i pugni, ma sulla testa di Provenzano che colpisce debolmente consentendo alla retroguardia cilentana di allontanare il pericolo.

La Gelbison chiude la contesa in 10 uomini per l’espulsione di Papa (92’) per doppia ammonizione.

Da segnalare il debutto di Crecco (arrivato in settimana) sin dal primo minuto e il brutto infortunio subito da Antonio Romano, costretto ad abbandonare il campo al 37’ per una botta alla spalla sinistra.

TARANTO-GELBISON 0-0

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta (46’ Formiconi); Mastromonaco, Crecco (46’ Peovenzano), Labriola, Romano (37’ Semprini), Ferrara; Bifulco (46’ Rossetti), Tommasini. Panchina: Loliva, Caputo, Diaby, Citarella, Sciacca, Mazza, Canalicchio, La Monica. All. Capuano.

GELBISON (3-4-3): Anatrella; Granata, Cargnelutti, Loreto; Nunziante (65’ Savini), Fornito, Uliano (65’ Papa), Correnti; De Sena, Infantino (46’ Graziani), Tumminello (90’+3’). Panchina: Vitale, Onda, Sane, Faella, Francofonte. All. De Sanzo.

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola. Assistenti: Luca Feraboli di Brescia e Mattia Regattieri di Finale Emilia. IV: Alessandro Gervasi di Cosenza.

AMMONITI: Manetta, Provenzano (T); Cargnelutti, Granata (G).

ESPULSI: Al 90’+3’ Papa (G) per doppia ammonizione.

NOTE: Recuperi 2’/4’. Angoli 7-2

Condividi su...



Linkedin

email