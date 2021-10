Allarme rientrato, liceo evacuato dopo rogo auto a Lecce: nessun ferito

Momenti di paura, questa mattina, per gli studenti e il personale scolastico della sede distaccata del liceo linguistico Pietro Siciliani in via Don Bosco, a Lecce. Un’auto ferma lungo la strada che costeggia il retro dell’edificio ha preso fuoco generando una densa coltre di fumo che in breve ha invaso le aule. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. La scuola è stata evacuata per consentire le operazioni di spegnimento e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Nessuno ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118. Una volta spento il rogo è ripresa l’attività scolastica.