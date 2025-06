Allarme Perrini: “Pazienti oncologici senza trasporto in Puglia”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia: “Chemio saltate per mancanza di auto, troviamo una soluzione”

“In Puglia ci sono pazienti oncologici che saltano le sedute di chemioterapia perché non hanno i mezzi per raggiungere l’ospedale. È assurdo e disumano. Serve una soluzione immediata”. A denunciarlo è Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che da anni sollecita l’attivazione di un servizio di trasporto gratuito per i malati di cancro.

La richiesta risale alla precedente legislatura, quando lo stesso Perrini rivolse un primo appello all’allora assessore alla Sanità e presidente della Regione Michele Emiliano. Nel 2022 tornò alla carica con l’assessore Rocco Palese, che si disse disponibile a valutare delle opzioni. Ora, con l’insediamento del nuovo assessore regionale Raffaele Piemontese, Perrini rilancia l’appello.

“Chi combatte ogni giorno contro il cancro – ha dichiarato – non può essere lasciato solo ad affrontare anche i disagi organizzativi e familiari. Dopo una seduta di chemio, è evidente che il paziente non può tornare a casa da solo. Ma non tutti hanno familiari disponibili o un’auto a disposizione. Questo si traduce in un aggravio economico e psicologico per l’intero nucleo familiare”.

Il consigliere ha citato una testimonianza concreta, ricevuta nelle ultime ore: “Una donna mi ha raccontato di non sapere più a chi chiedere favori per accompagnare il marito al Moscati di Taranto. Lei non guida, i figli sono piccoli, e ogni volta deve fare il giro di parenti e vicini. Altri mi hanno confessato di aver saltato delle sedute perché non sapevano come raggiungere l’ospedale. È inaccettabile”.

Perrini propone il coinvolgimento delle associazioni autorizzate al trasporto, attraverso un finanziamento pubblico, o l’attivazione di una soluzione diretta da parte della ASL di Taranto. “Non vogliamo polemizzare, ma sederci attorno a un tavolo per trovare una soluzione concreta. Non possiamo permettere che una difficoltà logistica comprometta la vita di chi già vive una battaglia difficilissima”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia si dice pronto a collaborare con tutte le forze politiche per attivare in tempi brevi un servizio essenziale per la dignità e la salute dei pazienti oncologici pugliesi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author